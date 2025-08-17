Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste

Haren - Automaten in Spielotheken aufgebrochen

Geeste / Haren (ots)

An der Meppener Straße in Geeste und an der Kirchstraße in Haren ist es in der Nacht zu Sonntag zu Einbrüchen in dortige Spielotheken gekommen. In beiden Fällen verschafften sich die bislang unbekannten Täter zunächst gewaltsam Zugang zu den Gebäuden, um anschließend dort aufgestellte Geldautomaten aufzubrechen. Während die Täter in Geeste Beute in bislang unbekannter Höhe machen konnten, gingen sie nach aktuellem Ermittlungsstand in Haren leer aus. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)940 bei der Polizei in Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell