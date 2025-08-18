Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Scheiben beschädigt

Twist (ots)

Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fenster der evangelisch-lutherischen Nazarethkirche in Twist. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen sie vom angrenzenden Schotterparkplatz aus Steine gegen die historischen Butzenscheiben der Kirche an der Straße Am Kanal. Insgesamt wurden zwölf Fenster erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Twist unter der Rufnummer 05936/1230 zu melden.

