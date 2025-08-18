Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lathen - Nissan auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht
Lathen (ots)
Am 9. August zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der "Große Straße" abgestellter grauer Nissan Qashqai durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend fuhr der/die Verursacher/in davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Lathen unter der Rufnummer (05933) 924570 entgegen.
