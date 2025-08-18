PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Nissan auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am 9. August zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der "Große Straße" abgestellter grauer Nissan Qashqai durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend fuhr der/die Verursacher/in davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Lathen unter der Rufnummer (05933) 924570 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

