Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl von Geldbörse in Einkaufsmarkt - Bargeld aus Handtasche entwendet

Fulda (ots)

Taschendiebstahl von Geldbörse in Einkaufsmarkt

Tann. Am Dienstag (03.06.), gegen 14.15 Uhr, entwendete ein männlicher Unbekannter in einem Einkaufsmarkt in der Heidelsteinstraße die Geldbörse einer Kundin, die in einer Handtasche an ihrem Einkaufswagen hing. Der Wert des Diebesgut liegt bei rund 250 Euro. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: circa 60 Jahre alt, Halbglatze, Brille, gestreiftes Hemd, Bluejeans, beige Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld aus Handtasche entwendet

Fulda. In einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße nahm ein Unbekannter am Dienstag (03.06.), gegen 15.45 Uhr, eine Handtasche an sich, die von ihrer Besitzerin während des Einkaufens über einen Kleiderständer gehängt wurde. Nachdem sie die Tasche kurze Zeit später im Geschäft auffinden konnte, stellte sie fest, dass ein vierstelliger Betrag an Bargeld aus dieser entnommen worden war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät in diesem Zusammenhang: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

(ML)

