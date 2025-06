POL-OH: 16-jährige Faiza A. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Fulda (ots) - Mücke. In der Nacht vom 29.05. auf den 30.05. kam es in Mücke, Ortsteil Nieder-Ohmen, in der Straße Am Berg u. a. zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der oder die unbekannten Täter stießen auf einer Grundstückszufahrt eine Sitzbank um und warfen einen Blumenkübel auf einen dort abgestellten ...

mehr