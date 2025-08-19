PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl von Grab

Bad Bentheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat von einer Grabstätte des Evangelischen Friedhofs in Bad Bentheim an der Suddendorfer Straße eine Grablaterne sowie eine Grabvase aus Granit entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen acht Wochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 140 Euro. Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 08:48

    POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

    Haselünne (ots) - Am 8. August gegen 02:10 Uhr, kam es in Haselünne an der Plessestraße, in der dortigen Fußgängerunterführung vom Parkplatz zum Haselünner See, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Das Opfer und seine Begleiterin wurden von zwei bislang unbekannten Männern angepöbelt und aufgefordert, Alkohol und Zigaretten herauszugeben. Als das Opfer dieser Aufforderung nicht nachkam, schlugen die Täter ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:16

    POL-EL: Gildehaus - Verkaufswagen in Brand geraten

    Gildehaus (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es in Gildehaus zu einem Brand eines Fischverkaufswagens an der Hengeloer Straße. Gegen 00:52 Uhr wurde der Polizei und Feuerwehr der Brand gemeldet. Der Verkaufswagen stand auf dem Parkplatz vor einem Angelgeschäft in unmittelbarer Nähe zur Hauptverkehrsstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da die Hengeloer Straße stark befahren ist, ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:08

    POL-EL: Nordhorn - auffälliger Jeep beschädigt

    Nordhorn (ots) - Am Samstag (16.08.2025) kam es zwischen 14.15 Uhr und 14.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Hohenkörbener Weg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren