Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl von Grab
Bad Bentheim (ots)
Ein bislang unbekannter Täter hat von einer Grabstätte des Evangelischen Friedhofs in Bad Bentheim an der Suddendorfer Straße eine Grablaterne sowie eine Grabvase aus Granit entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen acht Wochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 140 Euro. Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell