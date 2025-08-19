Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl von Grab

Bad Bentheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat von einer Grabstätte des Evangelischen Friedhofs in Bad Bentheim an der Suddendorfer Straße eine Grablaterne sowie eine Grabvase aus Granit entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen acht Wochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 140 Euro. Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.

