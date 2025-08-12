Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Grünabfälle in Brand geraten

Am Samstag, 09. August 2025 gegen 17:00 Uhr gerieten aus bislang unbekannter Ursache auf einem Grundstück bzw. auf der landwirtschaftlichen Hoffläche Grünabfälle und altes Stroh in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen gelöscht werden.

Vechta - unbekannte beschädigen Rollläden durch Steinwurf

Am Montag, 11. August 2025 in der Zeit zwischen 00:30 Uhr bis 07:30 Uhr beschädigten unbekannte die Rollläden eines Reihenhauses in der Elisabethstraße, indem sie diese mit einem Stein bewarfen. Es entstand ein Schaden von ca. 400,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Sonntag, 10. August 2025 00:00 Uhr bis Montag, 11. August 2025 15:00 Uhr beschädigten unbekannte einen geparkten Pkw, Audi A3 in blau, welcher in der Straße Immentun abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag. 11. August 2025 17:38 Uhr befuhr ein 54-jähriger aus Bühren mit seinem Pkw die Lange Straße als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser wies einen Wert von 1,92 Promille aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 11. August 2025 gegen 11:35 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 42-jährigen Vechtaer, welcher mit seinem Pkw die Straße Nerenwand befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser wies eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Amphetamin aus. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Ein 36-jähriger Mann aus Diepholz befuhr mit seinem Krad die Loher Straße in Richtung Langförden. Vor ihm fuhr ein Pkw, Smart in blau metallic. Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer bremste plötzlich und bog ohne Ankündigung nach links in die Straße Heessels Höhe ein. Hierdurch musste der 36-Jährige ausweichen. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw. Anschließend setzte der 36-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

