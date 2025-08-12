Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Pkw aufgebrochen Am Sonntag, 10. August 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Pkw Daimler C 200, welcher in der Straße Moorkamp abgestellt worden war und entwendeten eine Handtasche. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Vechta - Visbeker fährt ohne Führerschein und unter ...

mehr