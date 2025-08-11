Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Bösel - Fahren unter Alkoholeinfluss
Am Sonntag, 10. August 2025 gegen 05:27 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Roller die Ginsterstraße, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.
