Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit von Donnerstag, 07.08.2025, ca. 19:00 Uhr bis Samstag, 09.08.2025, ca. 06:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkw, der auf dem Parkplatz eines Betriebsgeländes in der Siemensstraße in Bakum geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 zu ...

