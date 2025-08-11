PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 10. August 2025 gegen 05:27 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Roller die Ginsterstraße, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

