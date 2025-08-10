PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit und leicht verletzter Person

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 00.25 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Cloppenburger mit einem E-Scooter die Höltinghauser Straße in Cloppenburg. Hier stürzte er alleinbeteiligt auf gerader Strecke. Der Fahrzeugführer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 17.20 Uhr, befuhren zwei Radfahrerinnen im Alter von 67 und 68 Jahren aus Friesoythe die Sevelter Straße in Cloppenburg. Beim Nebeneinanderfahren berührten sich die beiden Lenker und die Frauen stürzten zu Boden. Beide Unfallbeteiligten verletzen sich leicht und wurden vom Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit verletzter Person und Unfallflucht

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine Kutsche die Hemmelter Straße in Warnstedt in Fahrtrichtung Hemmelte. Dahinter befand sich ein Pkw Hyundai Ioniq 5. Zwei nachfolgende Motorradfahrer beabsichtigten, zu überholen. Der Hyundai scherte plötzlich ebenfalls zum Überholen aus, wobei der 25-jährige Motorradfahrer aus Molbergen eine Gefahrbremsung durchführte, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Der nachfolgende 21-jährige Motorradfahrer aus Cloppenburg fuhr auf das bremsende Krad auf. Durch den Zusammenstoß wurde der auffahrende Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Pkw setzte anschließend seine Fahrt fort. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer und Unfallhergang bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-0
i. A. Wilkens, PHK'in
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

