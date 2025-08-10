PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, gegen Mitternacht, wurde ein 19-jähriger Mann aus Altenoythe mit einem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen, ein entsprechender Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Barßel / Saterland - Trunkenheit im Verkehr

Ein 24-jähriger Bulgare aus Esterwegen wurde Sonntagmorgen, gegen 01.26 Uhr in Barßel mit einem Pkw an der Hauptstraße kontrolliert. Er stand unter Alkoholeinfluss, ein Alcotest ergab eine AAK von 1,14 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 03.11 Uhr fiel das gleiche Fahrzeug erneut, diesmal im Saterland, auf. Diesmal führte ein 22-jähriger Bulgare das Fahrzeug. Er stand aber ebenfalls unter Alkoholeinfluss (AAK: 1,27 Promille) und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Mehrere Strafverfahren wurden gegen die 2 Männer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe
Tel.: 04491-93390
Mail: poststelle@pk-friesoythe.polizei.niedersachsen.de
Glandorf, PHK

oder

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

