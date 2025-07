POL-BOR: Heiden - Unfallflucht begangen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Kottker Esch; Tatzeit: zwischen 24.07.2025, 12.00 Uhr, und 25.07.2025, 10.30 Uhr; Unbekannte haben zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag an einer Schule in Gronau-Epe eine Fensterscheibe beschädigt. Das Gebäude liegt an der Straße Kottker Esch. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

