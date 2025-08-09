Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Anhängelast überschritten

Beamte der Polizei Damme kontrollierten am 08.08.2025, gegen 17:10 Uhr in 49439 Steinfeld auf der Dammer Straße einen Kleintransporter Mercedes-Benz Vito mit Anhänger. Das Gespann ist aufgrund der langsamen Fahrweise und des schlingernden Anhängers aufgefallen. Der Anhänger war mit einem Radlader beladen, der augenscheinlich zu schwer dafür war. Der Anhänger wurde gewogen. Mit insgesamt 3.820kg war die Anhängelast des Pkw zu 91 Prozent überschritten. Der Anhänger an sich war um 9,1 Prozent überladen. Die Beamten untersagten dem 46-Jährigen Dammer am Steuer die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.08.2025, 00:05 Uhr, befuhr ein 36-jähriger aus Damme mit seinem PKW die Große Straße in Damme. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht Am 08.08.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Neuenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw-Anhänger. Der Führer eines Pkw verlor laut der Zeugin den Anhänger, welcher dadurch mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidierte. An diesem entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls oder der Unfallbeteiligte selbst werden gebeten sich bei der Polizei in Damme - 05491-999360 - in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell