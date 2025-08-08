Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelecs

Am Mittwoch, 06. August 2025 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter zwei hochwertige Pedelec, welche verschlossen vor einer Gaststätte am Stoppelmarkt abgestellt worden waren. Hierbei handelt es sich um zwei Pedelec der Marke Gazelle. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 07. August 2025 gegen 01:30 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter an ein Einfamilienhaus in der Straße Kemphausen und versuchten sich gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen. Hierauf wurde ein Bewohner aufmerksam und schaltete das Licht ein, die unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 06. August 2025 08:00 Uhr bis Donnerstag, 07. August 2025 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw Volvo V90 in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Kronenstraße abgestellt worden war. Der Verursacher hatte einen Zettel an der Windschutzscheibe mit einer Handynummer hinterlegt. Hierbei scheint es sich jedoch um eine Täuschung zu handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw und Fahrrad

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntag, 03. August 2025 15:15 Uhr bis Dienstag, 05. August 2025 11:20 Uhr einen Pkw, Seat Tarraco, Ortskennung Kleve (KLE), welcher auf einem Parkplatz in der Burgallee abgestellt worden war. Der unbekannte Täter zerkratzte an mehreren Stellen den Lack des Pkw, zudem wurden die Reifen der auf dem Heckträger befestigten Fahrräder zerstochen. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. August 2025 gegen 08:05 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Märschendorfer Straße. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw, welcher auf die Gegenfahrbahn fuhr musste sie ausweichen und streifte einen angrenzenden Baum. Der derzeit unbekannte Verursacher entfernte sich mit seinem schwarzen Volvo, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei aus Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. August 2025 in der Zeit zwischen 09:47 Uhr bis 09:55 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw einen Krankentransportwagen (KTW), welcher in der Reuterstraße abgestellt worden war. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. August 2025 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw Mazda CX-5 in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Füchteler Straße abgestellt worden war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme steht nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. August 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw Hyundai i-30 in blau, welcher auf einem Parkplatz in der Münsterstraße abgestellt worden war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme steht nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

