Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Brand eines Altkleidercontainers

Am Donnerstag, 07. August 2025 gegen 18:47 Uhr geriet vermutlich aufgrund eines Feuerwerkkörpers der Inhalt eines Altkleidercontainers in der Kampstraße in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Emstek gelöscht wurden. Durch den Brand wurde lediglich die Kleidung beschädigt.

Molbergen - Sachbeschädigung an Quad

In der Zeit von Mittwoch, 06. August 2025 09:00 Uhr bis Donnerstag, 07. August 2025 06:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter ein Quad in der Stettiner Straße. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. August 2025 in der Zeit zwischen 09:15 Uhr bis 09:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Polo in grau, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofsallee abgestellt worden war. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löingen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. August 2025 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Emstek mit seinem Pkw die Lange Straße in Richtung Ortsmitte. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher auf die Gegenfahrbahn geriet. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Am Pkw des 60-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 10:22

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - +++ Brand eines Neubaus im Ortskern Garrel - Starke Rauchentwicklung +++ Am Freitag, den 08.08.2025, wurde über den Notruf gegen 09:00 Uhr ein Brand eines im Bau befindlichen Mehrparteienhauses im Prozessionsweg in Garrel gemeldet. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte wurde ersichtlich, dass insbesondere die Fassade des Neubaus ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:25

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit von Dienstag, 05. August 2025 21:00 Uhr bis Mittwoch, 06. August 2025 07:000 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Daimler X-Klasse, welcher vor einem Mehrparteienhaus in der Straße Kuhmarkt abgestellt worden war. Durch die Unbekannten wurden zwei Reifen mittels unbekannten Gegenstands zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:24

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, 06. August 2025 in der Zeit zwischen 09:40 Uhr bis 10:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Tiguan in weiß, welcher in der Straße Am Alten Hafen abgestellt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: ...

    mehr
