POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Brand eines Neubaus im Ortskern Garrel - Starke Rauchentwicklung +++

Am Freitag, den 08.08.2025, wurde über den Notruf gegen 09:00 Uhr ein Brand eines im Bau befindlichen Mehrparteienhauses im Prozessionsweg in Garrel gemeldet. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte wurde ersichtlich, dass insbesondere die Fassade des Neubaus brandbetroffen war. Das Feuer breitete sich innerhalb des Gebäudes jedoch weiter aus, sodass weitere umliegende Feuerwehren hinzugezogen wurden.

Nach bisheriger Erkenntnis wurde niemand verletzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Lage des Objektes im Ortskern Garrels wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Umliegende Straßen wurden aufgrund der Löschwasserversorgung gesperrt.

Die Polizei bittet weiterhin darum, den Einsatzbereich zu meiden und Einsatzkräften eine ungehinderte Zufahrt zur Einsatzstelle zu ermöglichen.

