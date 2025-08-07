PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstag, 05. August 2025 21:00 Uhr bis Mittwoch, 06. August 2025 07:000 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Daimler X-Klasse, welcher vor einem Mehrparteienhaus in der Straße Kuhmarkt abgestellt worden war. Durch die Unbekannten wurden zwei Reifen mittels unbekannten Gegenstands zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht / eine Person leicht verletzt

Am Mittwoch, 06. August 2025 gegen 07:50 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw (Kipper) die Straße Stüvenmühle in Richtung Kokenmühle. Im dortigen Kurvenbereich geriet er auf die Gegenfahrbahn, hierdurch musste eine entgegenkommende 23-jährige Visbekerin mit ihrem Pkw ausweichen. Durch das Ausweichmanöver kam sie von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 05. August 2025 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr bis 18:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mitsubishi Space Star in schwarz, welcher in der Lohner Straße abgestellt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

