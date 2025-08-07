Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Verkehrsunfallflucht
Am Mittwoch, 06. August 2025 in der Zeit zwischen 09:40 Uhr bis 10:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Tiguan in weiß, welcher in der Straße Am Alten Hafen abgestellt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
