Vom Bahnhofsteg aus bewarf ein Unbekannter ein Auto am vergangenen Freitag in Göppingen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 55-Jährige kurz nach 22.45 Uhr in der Jahnstraße. Der Fahrer des blauen Renault Clio war auf Höhe des Bahnhofstegs unterwegs. Beim Passieren des Stegs schlug plötzlich ein unbekannter Gegenstand an der Windschutzscheibe des Renault ein. Die wurde dadurch beschädigt. Der 55-Jährige setzte die Fahrt fort und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Was für ein Gegenstand auf das Auto geworfen wurde, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Dem Renaultfahrer folgte wohl ein weiteres Auto. Möglicherweise kann dieser Fahrer weitere Angaben dazu machen. Denn der 55-Jährige selbst konnte bei der Tatausführung keine Personen wahrnehmen.

