POL-KB: Diemelsee Heringhausen - Auto stürzt in Diemelsee, Fahrer verstorben

Korbach (ots)

Heute Morgen gegen 7 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter der Gemeinde Diemelsee, dass ein Zaun am Diemelseeufer in Heringhausen, Fahrtrichtung Giebringhausen, beschädigt war. An der Stelle konnten außerdem Fahrzeugteile entdeckt werden, sodass der Mann einen Unfall vermutete und die Polizei alarmierte. Das verunfallte Fahrzeug war komplett im See versunken und war vom Ufer aus nicht zu sehen. Ein Kennzeichen lag am Unfallort auf der Straße. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Rettungsmaßnahmen sowie Ermittlungen zum Fahrzeug und dem Fahrer ein. Gegen 08:45 Uhr gab es dann die traurige Gewissheit. Taucher der DLRG fanden in etwa 5 Meter Tiefe das verunfallte Auto. Der Halter saß leblos am Steuer. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Willingen.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und sichergestellt. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Wasserschutzpolizei wurde in die Maßnahmen mit einbezogen und wegen austretenden Öls wurde auch die Untere Wasserschutzbehörde verständigt. Die Feuerwehr richtete eine Ölsperre ein. Die K63 musste für die Dauer des Einsatzes zwischen Heringhausen und Giebringhausen voll gesperrt werden. Aktuell besteht die Sperrung noch.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

