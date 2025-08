Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Zwei Einbrüche in einer Nacht, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag (4. August) auf Dienstag (5. August) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus und ein Altersheim in Bad Wildungen ein. Er durchsuchte mehrere Räume in den Gebäuden und erbeutete Bargeld und Schmuck. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte mindestens ein unbekannter Täter zunächst gegen 03:45 Uhr über die Dr.-Born-Straße zum Altenpflegeheim in der Feldmannstraße. Dort hebelte er das Fenster zu einem Umkleideraum im Erdgeschoss auf und stieg ins Gebäude ein. Er öffnete auf der Suche nach wertvollen Gegenständen gewaltsam Spinde und Türen und durchsuchte mehrere Schränke und Räume. Wahrscheinlich durch Geräusche im Haus aufgeschreckt, verließ der Täter schließlich durch einen Notausgang das Gebäude und floh in unbekannte Richtung. Ob der Täter im Altenpflegeheim Beute machen konnte, ist bislang noch nicht bekannt.

Nachdem er das Haus verlassen hatte, stieg vermutlich derselbe unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Stresemannstraße in Bad Wildungen ein. Der Täter hebelte ein Fester im Souterrain auf und gelangte so ins Gebäude. Hier durchsuchte er Schränke in einem Büro und konnte schließlich einen Tresor öffnen, aus dem er Bargeld und wertvolle Gegenstände entnahm. Der Täter konnte so Geld und Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich erbeuten.

Insgesamt entstand bei den Einbrüchen ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter 05631 971 0 bei der Kriminalpolizei in Korbach zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

