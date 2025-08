Polizei Korbach

POL-KB: Korbach -Ermittlungserfolg für Korbacher Polizei, elf Kellereinbrüche aufgeklärt

Korbach (ots)

Nach einer Serie von Kellereinbrüchen kann die Ermittlungsgruppe der Korbacher Polizei nun einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Elf Taten konnten aufgeklärt werden, die Identität der Tatverdächtigen steht fest.

Die Taten fanden zwischen November 2024 und April 2025 in der Berliner Straße und der Schlesischen Straße in Korbach statt. Unbekannte drangen immer wieder in Kellerverschläge in Mehrfamilienhäusern ein und entwendeten Lebensmittel, Getränke, Leergut und Werkzeuge. Der Sachschaden war meist gering, doch der Ärger über die Einbrüche bei den Geschädigten natürlich groß.

Durch intensive Ermittlungen, Zeugenhinweise und die Aufzeichnung einer Videokamera, die in einem der Kellerverschläge installiert war, konnten die elf Taten nun aufgeklärt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden zu den Taten vernommen. Bei ihnen handelt es sich um einen 51-jährigen Mann aus dem Großraum Korbach und um einen 28-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, sich aber ständig in Korbach aufhält. Die beiden Tatverdächtigen, die die Taten begangen haben um dadurch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, müssen sich nun wegen Einbruchdiebstahls in elf Fällen verantworten.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell