POL-KB: Frankenberg - Somplar - schwerer Verkehrsunfall mit sechs Verletzten auf L3073

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag (25. Juli) auf Samstag (26. Juli) brachen bisher unbekannte Täter einen Transporter eines Energieversorgers auf und klauten Werkzeug. Mithilfe eines Bohrwerkzeugs verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zur Ladefläche eines Transporters der Marke Peugeot, der am Straßenrand an der Flechtdorfer Straße, etwa auf Höhe der Skagerrakstraße, abgestellt war. Aus dem Heck des ...

mehr