Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Transporter und Halle eines Metallbaubetriebs aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag (25. Juli) auf Samstag (26. Juli) brachen bisher unbekannte Täter zwei Fahrzeuge und eine Lagerhalle eines Metallbaubetriebs in der Briloner Landstraße in Korbach auf. Die Täter hatten es auf Werkzeuge abgesehen. Die Polizei bitten um Hinweise.

Vermutlich über das Nachbargrundstück gelangten die Täter auf das Betriebsgeländes eins Metallbaubetriebs in der Briloner Landstraße, Ecke Ostpreußenstraße. Die Unbekannten hebelten gewaltsam die Hecktüren zweier Transporter auf, die auf dem Betriebsgelände abgestellt waren. Aus den Fahrzeugen stahlen sie Werkzeuge und mindestens einen Laptop.

Außerdem verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zur Lagerhalle des Metallbaubetriebs und durchsuchten dort mehrere Schränke und Schubladen. Sie entwendeten mindestens ein mobiles Schweißgerät sowie andere Werkzeuge.

Zur Höhe des Stehlguts und dem verursachten Sachschaden können noch keine konkreten Angaben gemacht werden, der Gesamtschaden dürfte sich aber nach ersten Schätzungen mindestens im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter der Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell