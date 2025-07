Polizei Korbach

POL-KB: Edertal Affoldern - Abwasser durch Diesel oder Heizöl verunreinigt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen (23. Juli) mindestens 50 Liter Diesel oder Heizöl im öffentlichen Kanalnetz entsorgt. Die Polizei ermittelt wegen einer schweren Umweltstraftat und sucht nach Zeugen.

Am frühen Mittwochnachmittag bemerkten Mitarbeiter der Kläranlage in Edertal Bergheim, dass sich eine große Menge Öl im System der Kläranlage befand, sodass die ganze Anlage kurz davorstand, beträchtlichen Schaden zu nehmen. Nach Angaben der Mitarbeiter des Klärwerkes müssen unbekannte Täter mindestens 50 Liter Diesel oder Heizöl in die Kanalisation geschüttet haben, vermutlich um die ölige Substanz zu entsorgen. Zurückrechnungen ergaben, dass die Substanz in Affoldern in die Kanalisation gelangt sein muss. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter der Kläranlage konnte ein größerer Schaden an der Anlage verhindert werden, trotzdem beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 7500 Euro.

Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter Tel. 05621/70900 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell