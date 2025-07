POL-KB: Frankenberg - BMW-Fahrer liefert sich Rennen mit Polizei und gefährdet Verkehrsteilnehmer

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag (15. Juli) auf Mittwoch (16. Juli) beschädigte ein Unbekannter ein Auto in der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Wildungen. Der unbekannte Täter hatte den auf einem Hof in der Friedrich-Ebert-Straße parkenden schwarzen Jaguar an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höher von etwa 5.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche ...

