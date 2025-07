POL-KB: Korbach - Unbekannte brechen mehrere Firmenfahrzeuge auf, Werkzeuge gestohlen

Polizei Korbach

In der Nacht von Dienstag (15. Juli) auf Mittwoch (16. Juli) brachen bisher unbekannte Täter an mehreren Tatorten in Korbach über ein Dutzend Firmenfahrzeuge auf. In den meisten Fällen stahlen sie Werkzeuge. Die Polizei bitten um Hinweise.

In der Medebacher Landstraße gelangten die Täter auf das Betriebsgeländes eines Energieversorgers. Hier öffneten sie gewaltsam die Scheiben an mehreren dort parkenden Autos und Transportern. Aus den Fahrzeugen stahlen sie Werkzeugkoffer und Werkzeuge, darunter Maschinen der Marken Makita und Milwaukee.

In der Briloner Landstraße wurde das Gelände einer Schreinerei von den Einbrechern aufgesucht. An drei Firmenfahrzeugen öffneten die Unbekannten gewaltsam die Hecktüren und entwendeten auch hier eine Vielzahl an Werkzeugen, darunter Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Stichsägen und Handkreissägen.

In unmittelbarer Nähe zu der Schreinerei brachen die Täter auf dem Gelände eines Energieunternehmens in der Marienburger Straße ebenfalls zwei Firmenfahrzeuge auf. Auch hier stahlen sie Elektrowerkzeuge, unter anderem der Marken Würth und Makita, andere Werkzeuge, Elektrokabel und ein Laptop. Ein weiteres Fahrzeug dieser Firma, welches in der Straße Ziegelgrund geparkt war, wurde ebenfalls auf ähnliche Weise angegangen.

Die Polizei geht davon aus, dass die insgesamt über ein Dutzend aufgebrochenen Firmenfahrzeuge auf das Konto derselben Täter gehen. Teilweise wurden die Ladeflächen komplett leergeräumt und alle Werkzeugkoffer, weitere Werkzeuge und andere Gegenstände aus den Transportern gestohlen.

Zum Abtransport des umfangreichen Diebesguts müssen die Täter ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben.

Zur Höhe des Stehlguts und dem verursachten Sachschaden können noch keine konkreten Angaben gemacht werden, der Gesamtschaden dürfte sich aber nach ersten Schätzungen mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Korbach unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell