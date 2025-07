Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen - Einbruch bei Schreinerei, mehrere Gartenhütten durchsucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum einer Schreinerei in Sachsenhausen ein. Außerdem durchsuchten sie mehrere Gartenhütten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täteröffneten gewaltsam eine Tür zu einem Lagerraum einer Schreinerei in der Korbacher Straße in Sachsenhausen. Hier entwendeten sie einen Akkuschrauber der Marke Festool im Wert von mehreren hundert Euro.

Die wahrscheinlich selben Täter durchsuchten außerdem mindestens vier Gartenhütten oder Garagen in der Ostlandstraße und der Straße Am Oberen Tor. In einem Fall hatten sie auch hier eine Tür aufgebrochen, die anderen Gebäude waren nicht abgeschlossen. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten die Täter keine weitere Beute machen.

Die Polizeistation Bad Wildungen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell