Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Unbekannte sprengen einen Geldautomaten, Täter flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (23. Juli) gegen 03:10 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Talstation der Ettelsberg-Seilbahn in Willingen. Ob die Täter Geld erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Es entstand erheblicher Sachschaden, am Automaten und am Gebäude. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Personen wurden nicht verletzt. Die Spurensicherung am Tatort dauert derzeit noch an.

Hotelgäste hatten gegen 03:10 Uhr Knallgeräusche in der Ortslage von Willingen gehört. Anschließend hörte man ein hochmotorisiertes Fahrzeug, welches in Richtung Brilon (NRW) flüchtete.

Die sofort eingeleitete Großfahndung nach den Tätern, auch mit Kräften aus dem benachbarten NRW, verlief zunächst ohne Erfolg.

Am Tatort werden derzeit noch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, die durch den Erkennungsdienst der Polizeipräsidiums Nordhessen unterstützt werden. Auf welche Art und Weise die Täter die Explosion herbeiführten, ist nun ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in Willingen und Umgebung gemacht haben oder sonstige Hinweise, auch zum Fluchtfahrzeug, geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell