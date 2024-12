POL-HAM: Einbruch in Fabrikhalle - Unbekannte Einbrecher flüchten mit Diebesgut

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte sind zwischen 18.40 Uhr am Donnerstag, 28. November, und 12 Uhr am Folgetag gewaltsam in ein Wohnhaus an der Ruppiner Straße eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen den dabei gefundenen Schmuck. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes) Rückfragen bitte an: ...

