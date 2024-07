POL-REK: 240718-1: Motorrad fast vollständig ausgebrannt - Zeugensuche

Erftstadt (ots) - Zeugensuche Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach bislang vier Unbekannten, die am Dienstagmorgen (16. Juli) einen 40-Jährigen in seiner Wohnung in Erftstadt-Dirmerzheim so schwer verletzt haben sollen, dass Rettungskräfte den Mann in eine Klinik brachten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

