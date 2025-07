POL-KB: Diemelstadt - Tödlicher Unfall auf L3438

Korbach (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen (23. Juli) gegen 03:10 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Talstation der Ettelsberg-Seilbahn in Willingen. Ob die Täter Geld erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Es entstand erheblicher Sachschaden, am Automaten und am Gebäude. Die genaue ...

