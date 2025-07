POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.07.2025

Goslar (ots) - In den frühen Morgenstunden sprengten bislang unbekannte Tatverdächtige in Astfeld einen Zigarettenautomaten. Gegen 3 Uhr wurden Anwohner in der Goslarschen Straße durch einen lauten Knall geweckt und verständigten die Polizei. Am Tatort wurden zwei Tatverdächtige beobachtet, die sich mit einem Roller entfernten. Die kurz darauf am Ort ...

mehr