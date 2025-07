Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.07.2025

In der Zeit von Montag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Nauen. Bislang unbekannte Täter gelangten gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Straße Im Dorfe und durchwühlen mehrere Räume nach Diebesgut. Anschließend flüchten sie unerkannt.

Die Höhe des Schadens wird zurzeit noch ermittelt.

Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Bereich Nauen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) -3390 zu melden.

Am Mittwochabend meldete ein Zeuge gegen 23:10 Uhr zwei Personen, die sich an einem geparkten Ford Transit zu schaffen machten.

Der Transit war in der Lauenburger Straße gegenüber der Hausnummer 42 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die beiden Personen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Marienburger Straße. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden im Bereich der Goslarer Innenstadt.

Ein 90- jähriger Goslarer, der um 08:15 Uhr die Wislicenusstraße in Richtung Am Heiligen Grabe befuhr, verlor in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Skoda. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und kollidierte mit einem Stromkasten sowie einem Grundstückszaun. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Es entstand ein geschätzter Schaden von 25.500 Euro. Zu einer Verkehrsunfallflucht vom Dienstagnachmittag in Goslar sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen 15 und 16:45 Uhr parkte ein roter Skoda auf dem Odermarkplatz. Das unfallverursachende Fahrzeug beschädigte den Skoda auf bislang unbekannte Art an der vorderen rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise oder Beobachtungen, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) -3390 entgegen.

