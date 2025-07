Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf der Polizeistation Langelsheim nach Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Nettomarktes

Goslar (ots)

Am Mittwoch, den 09.07.2025, im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr und 13:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Nettofiliale in der Ringstraße 34a in 38685 Langelsheim ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Einparken einen bereits geparkten Opel Corsa in der Farbe silber. Am Opel entstand erheblicher Sachschaden im Bereich der Beifahrerseite. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich, ohne seine Beteiligung bekanntzugeben.

Die Polizeistation Langelsheim bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 05326/ 97878-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell