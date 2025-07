POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.07.2025

Goslar (ots) - In der Zeit vom 30.06. bis 07.07.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hahausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Straße Oberdorf und durchwühlen mehrere Räume nach Diebesgut. Die Ermittlung der Schadenssumme steht noch aus. Die Polizei Goslar fragt in diesem Zusammenhang nach ...

