POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.07.2025

Goslar Brennender Pkw auf der B 243 bei Engelade

Am vergangenen Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, wurde der Polizei Seesen ein in Brand stehender Pkw gemeldet.

Ein 59-jähriger Mann aus Norddeutschland, der mit seinem Volvo auf der B243 bei Engelade unterwegs war, musste aufgrund eines Motorschadens auf der Fahrbahn anhalten. Der Fahrer konnte rechtzeitig seinen Pkw verlassen und blieb unverletzt. Der Pkw brannte vollends aus.

Aufgrund der Reinigungsarbeiten und Fahrbahndeckenerneuerung musste die Bundesstraße zwischen den Abschnitten der B 64 / Bad Gandersheim und Engelade in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Der 59-jährige Mann fand bei einem Ehepaar, welches hinter ihm fuhr, eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Norden und kam so doch noch an seinem Zielort an.

Fahren ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr wurde den Beamten eine Gefahrenstelle durch einen liegengebliebenen Pkw auf der B 243, im Bereich der Schlackenmühle, gemeldet. Im Pkw wurde ein 56-Jähriger Fahrzeugführer angetroffen, bei welchem die Beamten schnell Anzeichen für eine Beeinflussung berauschender Mittel feststellten. Auf Verlangen konnte der 56-Jährige keinen Führerschein vorzeigen, da er diesen bereits wegen gleichgelagerter Verkehrsdelikte abgeben musste. Ein durchgeführter Drogenurintest fiel positiv aus. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet sowie die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

