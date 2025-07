Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 04.07.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht an Schutzplanke auf der B 243 Am Donnerstag, den 03.07.2025, gegen 10:30 Uhr, wurde der hiesigen Dienststelle eine Beschädigung an der rechtsseitigen Schutzplanke der B243, im Bereich der Abfahrt Münchehof, in Fahrtrichtung Osterode mitgeteilt. Die Beschädigung wird durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Montag, den 30.06.2025, bis Donnerstag, durch Abkommen von der Fahrbahn nach rechts verursacht worden sein. Die Beschädigung erstreckt sich um 36 Metern, sodass eine geschätzte Schadenshöhe von etwa 1.500,00 EUR entstanden ist. Mögliche Zeugen, welche sich zum genannten Zeitpunkt auf dem Streckenabschnitt befunden und eine sachdienliche Beobachtung getätigt haben, werden gebeten diese der örtlichen Dienststelle, unter der 05381-9440, mitzuteilen.

