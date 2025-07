Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.07.2025

Goslar (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag ereigneten sich im Stadtgebiet von Bad Harzburg drei Einbrüche.

Im Ortsteil Schlewecke drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Hopfengarten ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten mutmaßlich Bargeld.

Eine weitere Tat ereignete sich in der Straße Unter den Eichen, wo unbekannte Tatverdächtige versucht hatte, in einen Geräteschuppen einzudringen, was allerdings misslang. Weiterhin stiegen sie in einen nahestehenden Imbisswagen ein, ohne jedoch Beute zu machen.

Hinweise oder Beobachtungen zu diesen Taten nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 oder die Polizei in Bad Harzburg unter (05322) 55480 entgegen.

+++

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Jürgenohl wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein 78-jähriger Goslarer fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Hyundai von einem Parkplatz in der Straße Am Fliegerhorst in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei offensichtlich den BMW eines 18-jährigen Mannes aus Goslar, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Goslar verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

+++

In Hahndorf ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Eine 52-jährige Frau aus Liebenburg fuhr gegen 20.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Försterbergstraße in Richtung Ortsmitte und beabsichtigte nach links in die Hahndorfer Landwehr einzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne einen ihr entgegenkommenden 40-jährigen Langelsheimer mit seinem Motorrad Kawasaki, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, wurde aber vor Ort abschließend behandelt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

