POL-EN: Schwelm: 74-jähriger stürzt mit Segway auf Gehweg- leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht

Sprockhövel (ots) - Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 03.07.2025, gegen 10:10 Uhr, auf der Albringhauser Straße in Sprockhövel. Nach ersten Erkenntnissen rutschte ein 19-jähriger Wittener mit seinem Kleinkraftrad in einer Rechtskurve weg und stürzte so auf die Fahrbahn. Ein anderes ...

