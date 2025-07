Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: 19-jähriger Motorradfahrer rutscht in Kurve weg- Keine Fahrerlaubnis und kein Versicherungsschutz

Sprockhövel (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 03.07.2025, gegen 10:10 Uhr, auf der Albringhauser Straße in Sprockhövel. Nach ersten Erkenntnissen rutschte ein 19-jähriger Wittener mit seinem Kleinkraftrad in einer Rechtskurve weg und stürzte so auf die Fahrbahn. Ein anderes Fahrzeug war nicht direkt an dem Verkehrsunfall beteiligt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass das Versicherungskennzeichen abgelaufen war und somit das Kleinkraftrad keine gültige Versicherung besaß. Zudem konnte der Wittener keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der 19-jährige kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

