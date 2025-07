Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Schockanruf- Falsche Staatsanwältin ruft an- Niedriger fünfstelliger Betrag übergeben

Gevelsberg (ots)

Eine falsche Staatsanwältin meldete sich am 03.07.2025, gegen 13:00 Uhr, telefonisch bei einer 88-jährigen Gevelsbergerin und gab an, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Bei diesem Unfall sei ein Mensch gestorben und nun müsse eine Kaution geleistet werden. Nur so könne er wieder freilassen werden. Zuerst war die Gevelsbergerin misstrauisch, wurde jedoch durch die weibliche Täterin telefonisch so sehr unter Druck gesetzt, dass sie schließlich kurze Zeit später einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag an einen männlichen Täter übergab. Dieser erschien an ihrer Wohnanschrift und entfernte sich nach der Übergabe in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 16 - 17 Jahre, ca. 165 cm, Normale Statur, dunkle kurze Haare, nichtdeutscher Phänotypus

Bekleidung: Gepflegt, dunkle Hose, dunkle Jacke, weißes Hemd

An diesem Nachmittag erreichte die Polizei noch mehrere Anrufe hinsichtlich dieser Betrugsmasche. Alle Anrufe konzentrierten sich auf das Gevelsberger Stadtgebiet. Aus diesem Grund erfolgte umgehend eine verstärkte Präsenz der Einsatzkräfte. Zu weiteren bekannt gewordenen Taten kam es nicht. Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht ergriffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich:

Die Polizei, Justiz oder Staatsanwaltschaft wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, legen sie sofort auf und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Melden sie bitte verdächtige Feststellungen oder Anrufe dieser Art umgehend über die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell