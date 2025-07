Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Frontalzusammenstoß auf der Straße Ruhrdeich- Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Hattingen (ots)

Leicht verletzt wurden die Fahrzeuginsassen zweier Pkw bei einem Verkehrsunfall am 02.07.2025, gegen 11:25 Uhr, auf der Straße Ruhrdeich in Hattingen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand war eine 67-jährige Hattingerin mit ihrem PKW der Marke Opel auf der Straße Ruhrdeich in Fahrtrichtung Bochumer Straße unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem PKW Ford einer 43-jährigen aus Hattingen zusammen. Bei den Fahrzeugen lösten sofort die Airbags aus. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Betrag. Die Fahrzeuginsassen kamen leicht verletzt in nahgelegene Krankenhäuser. Warum die Hattingerin in den Gegenverkehr geriet, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Straße wurde zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell