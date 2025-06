POL-OL: Westerstede: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße

Oldenburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag ist es in Oldenburg zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Um 03:51 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines Friseursalons am Beginn der Donnerschweer Straße. Er hörte ein lautes Schlaggeräusch und konnte eine Person beobachten, die offenbar versuchte, in ...

