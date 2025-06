Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche in der vergangenen Nacht - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist es in Oldenburg zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Um 03:51 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines Friseursalons am Beginn der Donnerschweer Straße. Er hörte ein lautes Schlaggeräusch und konnte eine Person beobachten, die offenbar versuchte, in das Geschäft einzudringen. Beim Ansprechen der Person zerschlug der Täter gerade die Fensterscheibe, flüchtete dann aber unerkannt. Eine von den Beamten vor Ort aufgefundene Gullyabdeckung wurde vermutlich zum Einschlagen der Scheibe verwendet. Ein Betreten des Geschäftes fand nicht statt. Die verdächtige Person wurde als männlich mit Kapuzenpullover beschrieben. Möglicherweise war eine zweite Person beteiligt, die sich in einem unbekannten Auto aufhielt.

Bereits gegen 01:00 Uhr war es in der Cloppenburger Straße - ebenfalls am Anfang der Straße - zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Auch hier wurde mit einer Gullyabdeckung die Scheibe eines Friseursalons eingeworfen. In diesem Fall gelang den Tätern der Einstieg in das Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch kein Diebesgut entwendet.

In derselben Nacht wurde zudem ein Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft in der Weißenmoorstraße festgestellt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen bemerkt hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0441 / 7904115 zu melden.(755916)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell