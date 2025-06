Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfallflucht in der Parkstraße, Zeugen gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es gg. 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Parkstraße, Rastede. Ein 63jähriger Mann aus Syke befuhr mit seinem (grünen) Sattelzug die Parkstraße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. In Höhe des Halfterweges kam dem LKW ein weißer VW Up entgegen, der recht weit links fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der LKW-Fahrer seinen Zug nach rechts, kam dabei auf die unbefestigte Berme und rutschte dann in den Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am LKW und Graben entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro (genaue Höhe noch nicht bekannt). Der Fahrer des VW Up setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall weiter zu kümmern. Die Parkstraße wurde für die Dauer der Bergung des verunfallten LKW gesperrt. Der mutmaßliche Unfallverursacher oder auch Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter Rufnummer 04402/9165215 in Verbindung zu setzen.

