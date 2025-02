LPI-SLF: Haus in Vollbrand- drei Verletzte

Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - Am Dienstag, den 06.02.2025, gegen 18.00 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin in Uhlstädt durch ihr Überwachungssystem, dass in ihr Haus in der Weinbergstraße eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter betraten unberechtigterweise das Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Was durch den oder die Täter entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ...

