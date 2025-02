Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Dienstag, den 06.02.2025, gegen 18.00 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin in Uhlstädt durch ihr Überwachungssystem, dass in ihr Haus in der Weinbergstraße eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter betraten unberechtigterweise das Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Was durch den oder die Täter entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Sie tatbezogene Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0034065 an die Saalfelder Polizei.

