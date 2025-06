POL-OL: Versuchter Totschlag - Tatverdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft

Oldenburg (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Grünen Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich gegen 22:40 Uhr ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem er eine Tür aufhebelte. Aus der Kasse wurde anschließend eine geringe Menge Münzgeld entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus ...

