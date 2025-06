Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Kreuzung Am Nordpark/ Albert-Brülls-Straße: 80-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 13. Juni, ist es gegen 8.07 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbusfahrer und einem 80-jährigen Autofahrer auf der Kreuzung Am Nordpark/ Albert-Brülls-Straße gekommen. Der Senior erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach Zeugenaussagen befuhr der Busfahrer eine Sonderspur für Busse auf der Straße Am Nordpark in Richtung Doktor-Alfred-Gerhards-Straße. Von der Albert-Brülls-Straße kommend fuhr zeitgleich der 80-jährige Mann mit seinem Ford Fiesta in den Kreuzungsbereich Am Nordpark ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Front des Linienbusses und der Beifahrerseite des Autos, so dass der Ford Fiesta einige Meter aus dem Kreuzungsbereich geschoben wurde. Ein Rettungswagenteam brachte den Senior in ein Krankenhaus.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten sperrten die betroffene Fahrspur der Straße Am Nordpark für die Dauer der Unfallaufnahme.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (cr)

